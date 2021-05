Coronanieuws: OMT wil wachten met nieuwe Fieldlab-evenementen

Buisjes met afgenomen coronamonsters (foto: Joris van Duin). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Weekcijfers RIVM: meer dan 50.000 besmettingen.

Coronasterfte in januari was het hoogst sinds mei.

OMT: wacht met nieuwe Fieldlab-experimenten.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

Liveblog

05.58 Weekcijfers RIVM: meer dan 50.000 besmettingen Het coronavirus is nog niet echt op zijn retour in Nederland. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk weer meer dan 50.000 nieuwe gevallen vastgesteld, voor de vierde week op rij. Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut iets meer dan 55.000 positieve tests, wat neerkomt op gemiddeld 7871 bevestigde besmettingen per dag. Dat cijfer was iets vertekend door een storing in de nacht van vorige week maandag op dinsdag.

05.55 Reizigers die terugkomen blijven vaak niet in quarantaine De meeste mensen die tien dagen in thuisquarantaine moesten na een buitenlandreis, gaan toch naar buiten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gedragsunit van het RIVM en de vereniging voor GGD'en, schrijft zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het vaakst doen ze dat om boodschappen te doen.

05.53 Amerika test Pfizer/BioNTech vaccin voor jeugd De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA bereidt zich voor om begin volgende week het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goed te keuren voor tieners van 12 tot en met 15 jaar, meldt The New York Times op basis van federale functionarissen. Het middel wordt al toegediend aan iedereen van 16 jaar en ouder.

05.52 Minder horecaondernemers stopten met hun bedrijf Restaurants en cafetaria's hebben in het eerste kwartaal zelf relatief minder vaak hun bedrijf beëindigd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het aantal bedrijfsopheffingen van dit soort ondernemingen aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De stevige afnames hangen mogelijk samen met de coronasteun van de overheid. De horeca gaat door de maandenlange gedwongen sluiting en strenge beperkingen wel door een hele moeilijke periode.

05.51 Coronasterfte in januari was het hoogst sinds mei Artsen stelden in januari bij 4400 mensen vast dat ze zeker of vermoedelijk zijn overleden aan Covid-19 en dat is het hoogste aantal sinds mei. Dat melden onderzoekers van het statistiekbureau CBS op basis van doodsoorzaakverklaringen. Alleen vorig jaar april telden de statistici meer sterfgevallen die waren veroorzaakt door het coronavirus, namelijk zo'n 6400. In totaal zijn in Nederland van maart 2020 tot en met januari dit jaar bijna 24.500 mensen overleden aan Covid-19.

05.47 OMT: wacht met nieuwe Fieldlab-experimenten

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om te wachten met nieuwe Fieldlab-evenementen tot de tweede stap in de versoepelingen kan worden gezet. Dat staat in de adviesbrief aan het ministerie van Volksgezondheid.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.