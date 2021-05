Op Moederdag gezellig koken met Danny Jansen: het boodschappenlijstje

De liefste Brabantse mama's moeten zondag natuurlijk verwend worden met een heerlijk etentje! En omdat uit eten gaan er nog even niet in zit, heeft Danny Jansen, bekend van het televisieprogramma 'Lekker van Streek', een prachtig Moederdag menu bedacht! En die kan je vanuit huis klaarmaken tijdens de online kooksessie met Danny.

Op zondag 9 mei is het Moederdag! En wat is nou leuker dan gezellig samen koken en je moeder verrassen met iets lekkers. Gewoon, omdat ze dit heeft verdiend.

Kook live mee!

Om 16.30 uur begint de live kooksessie op de Facebookpagina van Omroep Brabant. Iedereen kan gratis meedoen. Of je nou ontzettend gek bent op koken, of er eigenlijk niets van bakt maakt niets uit. Danny doet alles namelijk niet alleen alles voor, maar je kan hem ook vragen stellen. Dit kan je doen in de comments op Facebook, maar je kan ook met hem videobellen. Dan kan Danny goed met je meekijken.