Tandarts Dullaart kan geen opvolger vinden: 'Geen negen-tot-vijfbaan'

Tandarts Dullaart in zijn praktijk (foto: privé). vergroot

Nog een paar jaar en dan gaat tandarts Dullaart In Etten-Leur met pensioen. Hij is aan het zoeken maar heeft nog altijd geen opvolger gevonden. Op advertenties in vakbladen komt geen reactie. De enige oplossing die hij nog ziet, is zijn praktijk over laten nemen door een bedrijf dat een tandarts uit het buitenland laat komen om de patiënten te helpen.

Fieke Nobel Geschreven door

Tandartsen in West-Brabant hebben een brandbrief gestuurd aan demissionair ministers Tamara van Ark van Volksgezondheid en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. Ze kunnen geen opvolgers vinden voor hun praktijken en vrezen dat de zorg voor de West-Brabanders eronder gaat lijden. "De gemiddelde leeftijd van de tandartsen in West-Brabant ligt vrij hoog", vertelt tandarts Dullaart.

"Ze zijn aan mij gewend, ik leef met de mensen."

In Etten-Leur heeft Dullaart een eenmanspraktijk, hij heeft alleen een assistente in dienst. Hij maakt zich zorgen over wie over een paar jaar zijn 2500 patiënten kan overnemen. Patiënten beginnen er zelf ook over. "Ze zijn aan mij gewend. Ik leef met de mensen, ik ken hun familie. En mijn vak is medisch intiem. In grote praktijken zien ze bij iedere behandeling een ander gezicht."

Tandartsen worden opgeleid in Amsterdam, Groningen en Nijmegen, ver weg van West-Brabant. De tandartsen die afstuderen hebben hun sociale leven daar en hebben de banen voor het uitzoeken. Daarnaast is er volgens Dullaart te weinig aandacht voor het houden van een praktijk. Terwijl dat wel is hoe het werk er in de regio uitziet.

"Jonge tandartsen willen liever een negen-tot-vijfbaan."

Jonge tandartsen willen geen praktijk met alles wat daarbij hoort. "De diensten in het weekend en de administratie van een hele praktijk zijn veel werk. Voor een moderne praktijk heb je een praktijkmanager nodig en die heeft dan zijn handen vol. Jonge tandartsen willen liever een negen-tot-vijfbaan." Daarnaast willen jonge tandartsen veel verdienen, zegt Dullaart.

Veel praktijken hebben hetzelfde probleem en daar spelen bedrijven op in die een gat zien in de markt. Tandartsen uit Oost-Europa, Arabische landen en Spanje komen vervolgens werken in de paktijken die overgenomen worden.

Wie de tandarts van Dullaart wordt als hij zelf met pensioen gaat, weet hij nog niet. "Ik moet maar zien bij wie ik dan terecht kom."

