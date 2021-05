Sobere dodenherdenking in Kamp Vught zonder publiek

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Twee minuten stilte bij herdenking Kamp Vught zonder publiek

In Nationaal Monument Kamp Vught zijn dinsdag de oorlogsslachtoffers herdacht. Vanwege corona wordt er om acht uur geen ceremonie gehouden in Vught. In plaats daarvan zijn de plechtigheden opgenomen, zonder publiek.

Julia Meijer Geschreven door

De directeur van Kamp Vught, Jeroen van den Eijnde, sprak een gedenkwoord uit en nabestaanden van verzetsman Herman Alers legden een krans.

Wachten op privacy instellingen...

Een samenvatting van de herdenking is dinsdagavond te zien op Omroep Brabant televisie om 18.00, 19.00 en vanaf 21.00 uur ieder uur. Om 20.00 uur is de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam te zien.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.