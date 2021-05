Bewoners betrappen mannen die hun grasmaaier willen stelen

Twee mannen die dinsdagmiddag een grote grasmaaier wilden stelen in Vinkel werden op heterdaad betrapt door de bewoners. Ze wisten een van de dieven te overmeesteren en belden de politie.

De politie rukte met meerdere wagens uit en de dief die nog in de woning van de slachtoffers aan de Koksteeg in Vinkel was, werd snel in de boeien geslagen.