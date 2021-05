PSV gaat langer door met technisch manager John de Jong

John de Jong blijft Technisch Manager PSV vergroot

John de Jong is ook de komende jaren technisch manager van PSV. De Eindhovense club heeft het contract met de oud-speler van de club verlengd tot de zomer van 2024.

"John bouwt met PSV aan een sterke en succesvolle toekomst", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. "Directie en raad van commissarissen hebben unaniem een groot vertrouwen in de uitgezette visie en daar speelt John een bepalende rol in."

Opvolger Marcel Brands

De Jong volgde in 2018 de naar Everton vertrokken Marcel Brands op als technisch manager. Na het ontslag van hoofdtrainer Mark van Bommel in december 2019 twijfelde de 44-jarige Hagenaar sterk over zijn toekomst bij PSV. De Jong had te maken met bedreigingen van supporters. In februari vorig jaar besloot hij toch door te gaan als technisch manager.

"John verricht uitstekend werk bij PSV. Zijn kennis van de internationale transfermarkt is enorm en cruciaal in een continu veranderende voetbalwereld", aldus Gerbrands. "Tevens maakt de jeugdopleiding onder zijn leiding een enorme ontwikkeling door. Alleen al dit seizoen zijn er acht door PSV jong gescoute en daarna opgeleide spelers gedebuteerd in het eerste elftal. Er heerst grote tevredenheid over zijn manier van werken, ook in combinatie met hoofdcoach Roger Schmidt. Wij zijn overtuigd dat de club daar de komende jaren sportief de vruchten van gaat plukken."

'Onze doelstelling zijn ambitieus'

De Jong en PSV waren vorig jaar zomer druk op de transfermarkt en contracteerden onder anderen Mario Götze, Eran Zahavi, Ibrahim Sangaré en Philipp Max. De Brabanders hoopten voor de landstitel mee te kunnen doen, maar het verschil met Ajax bleek groot. PSV wil het gat dichten. De Jong: "Onze doelstellingen zijn ambitieus, maar daar loop ik niet voor weg. In Nederland wil PSV spelen om de prijzen en internationaal streven wij een positie bij de beste 32 clubs van Europa na. Er is nog veel werk te verzetten. De overtuiging dat we daar komen is er."

De Jong stond als speler zelf van 2000 tot 2008 onder contract bij PSV. Daarna trad hij bij de club toe tot het scoutingsteam. Van 2013 tot 2018 was De Jong hoofdscout.

