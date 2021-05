Op de camping in de regen en de kou: 'De kachel aan en spelletjes spelen'

Wachten op privacy instellingen... Kamperen in de regen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Op de camping in de regen: 'De kachel aan en spelletjes spelen'

Regen, windhozen en tien graden. Je kunt je vast beter weer voor de camping voorstellen. Maar het is nu meivakantie en daarom trekken sommige diehards er tóch opuit. Al dan niet met frisse tegenzin. "We wonen ver van hier en kunnen niet even op en neer, dus dan maar even doorbijten."

Flink ingepakt en met een lang gezicht sloffen verschillende campinggasten op hun slippers van hun caravan naar het toiletgebouw op Eurocamping Vessem. "Normaal ben ik niet zo chagrijnig hoor", lacht een campinggast. Na een gebroken nacht door de harde wind moet de stemming er nog een beetje in komen. "Ze voorspellen al sinds vanochtend een zonnetje, maar dat wordt steeds opgeschoven. We blijven hopen."

Een andere familie pakt het nog net een stukje primitiever aan. Geen caravan, maar gewoon slapen in tenten. "We houden van kamperen", grijnst de man. Zijn vriendin lacht iets minder breed. "Het is weer even wennen in de buitenlucht."

Dan blijken ze ook nog eens pech te hebben: het water druppelde 's nachts de tent in. Toch zit de sfeer er goed in bij de pechvogels. Als het droog is genieten ze van een potje voetbal buiten. Of anders van een spelletje binnen. "De kachel aan en lekker dicht tegen elkaar aan kruipen."

"Ook als het regent ga ik naar buiten."

Tussen de buien door maken Suus (7) en haar neefje Boet (6) van de gelegenheid gebruik om buiten te spelen. Samen proberen ze zo hoog mogelijk te komen op een grote ronde schommel. "We kunnen alleen nog maar op droge dingen spelen", vertelt Suus met een moeilijk gezicht. Boet heeft daar een stuk minder moeite mee. "Ook als het regent ga ik naar buiten", vertelt hij stoer.

"We hebben meer boekingen dan normaal in de meivakantie", vertelt campingeigenaar Ralf Driessen. Toch houdt niet iedereen het vol, sommigen beslissen eerder dan de gepland naar huis te gaan. Het goede vooruitzicht voor komend weekend biedt hoop. Wie volhoudt, wordt waarschijnlijk op zon getrakteerd. "Eén zonnetje en het is weer vrolijk", besluit een campinggast.

