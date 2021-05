Motorblok vliegt de sloot in na crash, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Foto: SQ Vision/Sander van Gils. vergroot

Bij een ongeluk op de Liemdseweg in Sint-Oedenrode is de bestuurder gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het motorblok van de witte bestelbus is door de botsing losgekomen en in een sloot gevlogen.

De bestelauto botste om onduidelijke redenen tegen twee bomen. Een bergingsbedrijf heeft de ravage opgeruimd en de bestelwagen weggetakeld. Waterschap de Dommel is in kennis gesteld, omdat er olie in de sloot terechtgekomen is.

