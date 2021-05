Dodelijk ongeval: celstraf voor bestuurder die dronken in auto stapte

Het ongeluk bij Zegge gebeurde rond vijf uur vrijdagnacht. (Foto: Perry Roovers) vergroot

Een beginnend bestuurder die in december 2019 op de A58 tegen een vrachtwagen aanreed, moet drie maanden de cel in. Hij had veel te veel gedronken, vier keer zoveel (0,76 promille) als een beginnend bestuurder mag drinken. Bij het ongeluk kwam zijn neef die bij hem op de achterbank in de auto zat om.

Het ongeluk gebeurde 's nachts ter hoogte van tankstation Hoezaar bij Zegge. Met 130 kilometer per uur reed de bestuurder op de rechterbaan tegen de rijdende vrachtwagen aan. Een andere automobilist probeerde de ravage te ontwijken en botste, glijdend over de vloeistoffen op de weg, met zijn auto tegen een boom.

De veroordeelde bestuurder was al eerder bij een ongeval betrokken en had ook al eerder een tijdelijk rijverbod gekregen voor blowen.

Het zicht was in de nacht van het ongeluk slecht door regen en volgens de bestuurder had hij de vrachtwagen niet gezien. De weg was er echter recht en de vrachtwagen had de verlichting aan.

Volgens de rechter had de bestuurder met drank op niet in de auto moeten stappen. Tijdens de zaak spraken ook twee zussen van de overleden neef. De familie eiste ook 27.500 euro als schadevergoeding maar die krijgt ze niet. De dader krijgt ook een voorwaardelijke straf van drie maanden met een proeftijd van 3 jaar.

