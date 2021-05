Fietsende jongen (12) overlijdt na botsing met auto in Tilburg

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Een jongen van twaalf is dinsdagmiddag in Tilburg overleden nadat hij is geschept door een auto. De jonge fietser wilde volgens een omstander een drukke kruising oversteken toen de automobilist de jongen raakte.

Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Ongeluk op kruising

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur vanmiddag, op de plek waar de Broekhovenseweg en de Ringbaan-Zuid elkaar kruisen. De politie heeft een deel van de wegen afgezet en doet onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren. Hierbij verrichten rechercheurs uitgebreid sporenonderzoek.

Ook spreken zij getuigen. De bestuurder van de auto wordt later uitgebreid verhoord, meldt de politie.

