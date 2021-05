Marianne (79) krijgt eindelijk een tattoo: 'Als dat kan op mijn oude huid'

Woensdag gaat de naald erin bij de 79-jarige Marianne Slieker uit Liempde. Niet voor het coronavaccin, maar voor een langverwachte tatoeage. En het blijft niet bij één tattoo, want oma Marianne heeft de smaak te pakken en laat er gelijk drie zetten.

“Hier komt een Jacobsschelp van ongeveer acht centimeter”, vertelt ze in Brabant Vandaag, terwijl ze plek op haar bovenarm aanwijst. De schelp is het symbool van de wandeling naar Santiago de Compostela in Spanje. Marianne legde in 1999, 2000 en 2008 al delen van deze pelgrimstocht af. Later dit jaar volgt het restant van de Camino, zoals de route ook wel wordt genoemd.

Marianne droomt al langer van een tatoeage maar was bang dat haar omgeving het niet zo leuk zou vinden. “Als het in die periode heel gewoon was geweest, dan had ik er al meerdere laten zetten.” Of de tatoeages ook daadwerkelijk gezet gaan worden moet woensdag blijken in de tattooshop. "Ik hoop dat er op een oude huid ook getatoeëerd kan worden.”