Beknelling op boerderij in Zeeland, gewonde naar ziekenhuis

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. vergroot

Bij werkzaamheden op een boerenbedrijf aan de Schuifelenberg in Zeeland is dinsdagavond rond negen uur iemand bekneld geraakt. Brandweerlui hebben het slachtoffer bevrijd. Daarna is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Een traumahelikopter bracht een trauma-arts naar de plek van het ongeluk voor medische assistentie.

