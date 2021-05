Man thuis overvallen, auto slachtoffer even later in kanaal teruggevonden

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vison. vergroot

Een bewoner is woensdagochtend rond kwart over vijf in zijn huis aan de Eikenwal in Helmond overvallen. Meerdere overvallers bedreigden hem en dwongen hem zijn autosleutels af te geven. Kort na de overval werd de auto van de man in het Eindhovensch kanaal, even verderop, gevonden. De overvallers zaten niet meer in de auto.

Rond halfzeven werden door de politie op de Heeklaan drie verdachten van de overval aangehouden. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Bij de aanhouding van het trio hebben agenten een waarschuwingsschot gelost.

Of de overvallers de auto hebben gedumpt of per ongeluk het kanaal in zijn gereden, is niet duidelijk. De Eikenwal ligt pal aan het kanaal. Volgens een politiewoordvoerder is de bewoner bij de overval niet gewond geraakt. Of de man alleen thuis was toen de overvallers toesloegen, kon de woordvoerder niet zeggen.

Bewoner hoorde iets

De man hoorde iets, liep naar beneden en stuitte daar op de overvallers. Meerdere mannen, maar hoeveel precies, wilde de politie in het belang van het onderzoek woensdagochtend niet zeggen.

Rond halfzeven was de politie nog volop bezig met onderzoek in het huis en in de omgeving van de Eikenwal. Op dat moment werden in de buurt aan de Heeklaan volgens een getuige meerdere verdachten aangehouden. Even later werd de aanhouding door de politie bevestigd. De drie zitten vast op het bureau.

