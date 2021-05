Wachten op privacy instellingen... De auto die de overvallers meenamen, werd even later in het kanaal teruggevonden (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). Foto: Harrie Grijseels / SQ Vison. Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Overvallers stelen auto en rijden daarmee het kanaal in: haastige spoed...

Een bewoner is woensdagochtend rond kwart over vijf in zijn huis aan de Eikenwal in Helmond overvallen door twee mannen en een vrouw. Eén van de overvallers bedreigde hem met een mes. Zo werd hij gedwongen zijn autosleutels af te geven. Kort na de overval werd de auto van de man in het Eindhovensch kanaal, even verderop, gevonden.

Sandra Kagie Geschreven door

De overvallers zaten niet meer in de auto. De politie vermoedt dat het trio in hun haast te vluchten per ongeluk het kanaal in is gereden. De Eikenwal ligt pal aan het kanaal.

Rond halfzeven werden door de politie op de Heeklaan, in dezelfde buurt als de Eikenwal waar de overvallers toesloegen, drie verdachten van de overval aangehouden: twee mannen van 19 en 21 jaar en een vrouw van 23. Alle drie uit Helmond. Bij de aanhouding van het trio hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. Dit volgens een politiewoordvoerder toen een van de verdachten weigerde te stoppen toen hierom werd gevraagd.

Schrokken wakker

Volgens een politiewoordvoerder is er bij de overval niemand gewond geraakt. Er waren op het moment van de overval meerdere bewoners thuis. Rond kwart over vijf schrokken zij wakker omdat ze iets hoorden. Toen de man ging kijken, stuitte hij beneden in de woonkamer op de drie overvallers. Ze hadden alle drie hun hoofd bedekt.

Nadat de man hen zijn autosleutels gaf, gingen ze er in zijn auto vandoor. Het slachtoffer belde vervolgens zelf de politie. Nog voordat de politie bij het huis aan de Eikenwal was, zagen ze de gestolen auto al in het kanaal liggen. Van de overvallers ontbrak op dat moment elk spoor.

Natte kleding

De politie startte direct een onderzoek in het huis en in de omgeving van de Eikenwal. Rond halfzeven werden in de buurt, aan de Heeklaan, volgens een getuige meerdere verdachten aangehouden. Even later werd de aanhouding door de politie bevestigd.

Alle drie de verdachten droegen natte kleding. Daaruit maakt de politie op dat ze waarschijnlijk per ongeluk, in hun haast om te vluchten, het kanaal in zijn gereden. Dit scenario wordt nog onderzocht. Een van de verdachten is vanwege onderkoelingsverschijnselen voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Auto uit het water gehaald

Het drietal zit vast voor verder onderzoek. De gestolen auto werd door de brandweer uit het kanaal getakeld.

Aan de Heeklaan in Helmond hield de politie drie verdachten aan (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot

Een van de aangehouden verdachten wordt door de politie meegenomen (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot

De auto die de overvallers meenamen, werd even later in het kanaal teruggevonden (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vison. vergroot

Aan de Heeklaan in Helmond hield de politie drie verdachten aan (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision). vergroot

App ons!

