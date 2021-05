Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Cellencomplex ontruimd nadat man (33) brand sticht in zijn cel

Een man van 33 die vastzat in het cellencomplex aan de Mijkenbroek in Breda heeft daar dinsdagavond in zijn cel brand gesticht. De brand werd rond halftien ontdekt. De man werd uit zijn cel gehaald en even later werden ook andere arrestanten uit hun cellen gehaald. Dit vanwege de rook. Er raakte niemand gewond.

Hoe de man de brand heeft kunnen stichten, wordt nog onderzocht, laat de politie woensdagochtend weten. De arrestantenverzorgers die de brand ontdekten, wisten deze snel te doven.

In eerste instantie leek het erop dat de andere arrestanten in hun cel konden blijven, maar even later gaf de brandweer aan dat het complex uitgebreid gelucht moest worden vanwege de rook. De arrestanten werkten volgens een woordvoerder van de politie goed mee aan de ontruiming.

Opgevangen in busjes

Ze werden tijdelijk buiten op het terrein bij het cellencomplex opgevangen in arrestantenbusjes. Sommigen van hen hadden rook ingeademd. Ze zijn gecontroleerd door ambulancemedewerkers, maar verder behandeling was volgens de politie niet nodig. Na het luchten van het complex kon iedereen weer terug.

De verdachte van 33 die de brand stichtte, zit nog vast. Hij wordt woensdag verhoord. De politie heeft aangifte gedaan tegen hem.

Belediging

De man werd eerder dinsdag aangehouden voor een incident op het centraal station in Breda. Dit voor het beledigen van opsporingsambtenaren van de NS.

Hij verzette zich toen tegen zijn aanhouding.

