Mariska houdt een fietsrave: 'Gezondheid is meer dan niet ziek zijn'

Eindhoven is een van de tien steden waar vrijdag een fietsrave wordt gehouden. Een fietstocht door het centrum met muziek en positiviteit om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van jongeren. Eindhovenaar Mariska Corbeel is een van de organisatoren van die tocht. "Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte."

De fietstocht is een initiatief van de organisatie Fiets voor je Leven. Na drie succesvolle fietsdemonstraties in Amsterdam, Groningen en Utrecht is het tijd voor een landelijke aanpak. "Het is een tocht om op een positieve manier aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van jongeren en het gebrek aan perspectief", zegt Mariska. Ze organiseert de tocht samen met Yaël en Marijke, ook allebei uit Eindhoven afkomstig.

"Helaas zijn jongeren sinds het begin van de coronacrisis steeds minder happy", legt Mariska uit. Sterker nog: jeugdzorginstellingen overstromen en de crisislijn kreeg het afgelopen half jaar 30 tot 60 procent meer belletjes van jonge mensen die het leven niet meer zien zitten of kampen met een ernstige eetstoornis. Grote groepen vereenzamen en kampen met depressie.

Als positive lifecoach grijpen dit soort berichten Mariska aan. "Het huidige beleid zorgt ervoor dat er veel nieuwe problemen op de loer liggen: enorme stagetekorten, minder perspectief op een baan, oplopende studieschulden, eenzaamheid en depressie. Voor veel jongeren is deze onzekerheid ondraaglijk."

De fietsrave moet een beetje lucht brengen, maar wel met een serieuze ondertoon. "We kunnen op deze manier aandacht vragen voor het probleem, en er tegelijkertijd ook vooral even uit zijn met elkaar. Samenkomen, verbinden en dat lekker in de buitenlucht. Natuurlijk allemaal coronaproof en in samenspraak met de gemeente", zegt Mariska.

Coronaproof én gezellig. Want het is niet alleen de bedoeling om je ook nog een beetje gezellig uit te dossen, of je fiets te versieren, ook is er muziek geregeld. "Mohr Music Eindhoven heeft een heuse mini-draaitafel in een bakfiets gebouwd om de tocht samen met dj Sebastian Felddmann van muziek te voorzien", zegt Corbeel.

Mariska realiseert zich dat de problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis (en de daaropvolgende maatregelen) veel wijder verbreid zijn dan de problemen onder jongeren. Ze wil met de fietstocht dan ook niemand te kort doen. "We weten dat de huidige situatie moeilijk is voor iedereen, dat er ook veel leed is binnen andere delen van de samenleving. Wij hopen op een solidair beleid voor de volksgezondheid van iedereen. Van jong tot oud."

Een betere wereld begint altijd nog bij jezelf, denkt ze. Het organiseren van deze fietstocht in Eindhoven moet dat nog maar eens illustreren. "Maak van je hart geen lockdown en wees de magie die je wilt zien in de wereld."

De tocht is zo'n vijf kilometer lang, start op 7 mei om zeven uur 's avonds en zal ongeveer een uur duren. De route loopt van het Stadhuisplein, richting het centrum, over de Vestdijk en het 18 Septemberplein. Vervolgens gaat de route via Strijp-S richting het Philips de Jonghpark, het eindpunt.

