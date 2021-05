Villa Pardoes-oprichter Piet van Haaren (90) overleden: 'Zal gemist worden'

Piet van Haaren vergroot

Piet van Haaren is zondag op 90-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend als de initiatiefnemer van Villa Pardoes in Kaatsheuvel.

Villa Pardoes is een verblijf naast pretpark de Efteling waar ernstig zieke kinderen gratis vakantie kunnen vieren met vrienden en familie. Van Haaren kwam op het idee voor Villa Pardoes toen hij nog voorzitter van Stichting Efteling was. Nadat hij pensioneerde had naar eigen zeggen alle tijd en begon hij met de bouw van het park.

'Hele natuurlijke man'

Piet was enorm belangrijk als de founding father, legt directeur van Villa Pardoes Peter Persoon uit. "Hij was een heel sociaal-maatschappelijk betrokken bestuurder. Piet was ontzettend authentiek in zijn optreden. Een hele natuurlijk man in omgang, een man van weinig poespas."

Volgens Persoon kreeg Piet zoveel voor elkaar vanwege zijn netwerk. "Vanuit zijn eigen betrokkenheid heeft hij heel veel handen op elkaar gekregen, met name die van ondernemers hier in het midden van Brabant. Hij kwam ondanks zijn leeftijd nog altijd twee per jaar kijken in Villa Pardoes omdat hij dit initiatief zo koesterde. Piet zal gemist worden."

In 2000 geopend

Villa Pardoes werd in 2000 geopend en biedt met twaalf verschillende woningen momenteel plaats aan 600 gezinnen per jaar. Kinderen die er verblijven krijgen ook gratis toegang tot de Efteling.

Villa Pardoes maakte vorig jaar nog een filmpje over Piet van Haaren:

