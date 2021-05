Wachten op privacy instellingen... Anneke van Giersbergen Volgende Vorige vergroot 1/2 100-koppige gelegenheidsband lanceert 'Brabants' Bevrijdingsnummer

De 100-koppige Freedom Band lanceert op Bevrijdingsdag een speciale versie van het nummer Iedereen Is Van De Wereld. De gelegenheidsband bestaat uit bekende Brabantse artiesten zoals Björn van der Doelen, Nona en Anneke van Giersbergen maar ook kleinere muzikanten en zangers.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Dinsdag is het nummer en de bijbehorende clip opgenomen op de Pettelaarse Schans in Den Bosch. Daar is normaal gesproken een groot Bevrijdingsfestival op 5 mei. ''We mogen weer even buitenspelen'', zei Van der Doelen daarover Omroep Brabant.

Heel Brabant kon meespelen

Het bijzondere aan de clip is dat mensen vanuit heel Brabant mee konden spelen. Ruim 75 mensen stuurden vanuit huis video's in. Dat kon drummend, zingend of gitaar spelend. "Je moet in deze tijd creatief zijn om de mensen bij elkaar te krijgen", zei Van de Doelen.

De Freedom Band speelt het nummer Iedereen Is Van De Wereld van The Scene. Zangeres Anneke van Giersbergen vindt het nummer ontzettend toepasselijk. ''De tekst is nu relevant, maar ook over tien of honderd jaar.''

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.