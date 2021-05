Grote hoeveelheid softdrugs in huis Oosterhout: 28-jarige man opgepakt

De politie doet onderzoek (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In een huis een de Doctor Janssenlaan in Oosterhout heeft de politie woensdagochtend een grote hoeveelheid softdrugs gevonden. Een 28-jarige man uit Oosterhout is aangehouden als verdachte.

Sandra Kagie Geschreven door

Specialisten van Forensische Opsporing kwamen voor het onderzoek naar Oosterhout. Het is nog niet duidelijk wat voor softdrugs precies zijn gevonden. Dat wordt onderzocht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.