Cocaïne gevonden in busje dat voor fruithandel De Groot geparkeerd stond

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

In het busje dat dinsdagavond bij fruithandel De Groot in Breda geparkeerd stond, zat cocaïne. De 29-jarige inzittende van het busje zit nog vast en wordt verhoord. Hij heeft geen vaste woon - of verblijfplaats. In het busje zijn geen wapens gevonden.

Malini Witlox Geschreven door

De politie kreeg dinsdagavond een melding dat op de woonboulevard aan de Kruisvoort in Breda een bestelbus stond waar drugs en wapens in zouden zitten.

Het busje werd rond zeven uur aangetroffen. In de bestelauto vonden agenten verdachte pakketten waar dus drugs in bleken te zitten.

Geen link met De Groot

Fruithandel De Groot is al een poos het doelwit van criminelen na een onderschepping van 400 kilo cocaïne. Dinsdagavond laat meldde de politie echter al 'nul aanleiding' te zien om een verband te leggen tussen het busje en de gebeurtenissen rondom De Groot.

Dat vermoeden is na het verdere onderzoek niet veranderd, zegt de politie woensdag. "Voor ons is er echt geen aanleiding om een verband te leggen."

Blunder justitie

De eigenaren en oud-medewerkers van de Gelderse fruithandel De Groot Fresh Group, met een vestiging in Breda, worden sinds de zomer van 2019 geconfronteerd met zware bedreigingen en aanslagen. Toen is een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het bedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten door middel van sms-berichten een vergoeding voor de geleden schade van 1,5 miljoen euro.

Nadat de politie de hoofdverdachte oppakte, kregen (ex-)medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf te maken met geweld. Daar ging ook een enorme blunder van justitie aan vooraf. Gegevens van personeel van De Groot kwamen via het Openbaar Ministerie in strafdossiers bij onder anderen de verdachten terecht. Hierin stonden adresgegevens van de ruim 300 personeelsleden.

Handgranaat

Sindsdien regent het aanslagen en bedreigingen. Zo werd in januari vorig jaar een handgranaat op de stoep bij een zoon van een directielid gelegd, zijn woningen meermaals beschoten en is in november brand gesticht bij twee ex-medewerkers in Hedel, die daarbij gewond raakten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.