Twee verdachten opgepakt voor woningoverval in Oosterhout

De politie heeft dinsdagnacht twee mannen opgepakt die betrokken zouden zijn bij een woningoverval op een huis aan de Doctor Janssenslaan in Oosterhout. Dat is dezelfde straat waar afgelopen nacht ook een grote hoeveelheid softdrugs werd gevonden in een andere woning.

Rond vier uur ’s nachts kreeg de politie een melding van een mogelijke inbraak. Meerdere personen zouden een ruit van een woning hebben vernield en binnen zijn gekomen.

Voertuigen met hoge snelheid

Toen de agenten bij het adres aankwamen, waren de verdachten al gevlogen. Diverse eenheden zagen echter een aantal voertuigen met hoge snelheid richting Teteringen rijden.

Omdat deze vermoedelijk iets met de overval te maken hadden, is de achtervolging ingezet. De voertuigen waren uit het zicht geraakt, maar even later kwam er een melding dat een van de voertuigen klem gereden zou zijn op de Paulusweg in Oosterhout.

Mannen lagen op hun buik

Rondom de voertuigen stonden meerdere personen, die het bevel kregen om op hun buik te gaan liggen. Het bleek te gaan om betrokkenen van de woningoverval en twee mogelijke verdachten.

De verdachten zijn aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex. Het incident wordt onderzocht door de recherche.

