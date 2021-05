Gewonde (21) bij steekpartij in Terheijden, dader op de vlucht

Aan de Klaverbeemd in Terheijden is woensdagavond een gewonde gevallen bij een steekincident. Het gaat om een 21-jarige man.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Voor zover bekend is de dader nog voortvluchtig. Hij zou deel uitmaken van een groepje van drie personen. De politie is naar hen op zoek.