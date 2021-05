Auto slaat meermaals over de kop op de A58, vrouw raakt gewond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto slaat diverse keren over de kop op A58, vrouw gewond

Een vrouw is woensdagavond laat met haar auto op de A58 bij Oirschot meerdere keren over de kop geslagen. Dit gebeurde nadat ze door onbekende oorzaak tegen de vangrail botste. De brandweer heeft de vrouw uit haar auto bevrijd. Ze raakte gewond, hoe ernstig is niet duidelijk.

Sandra Kagie Geschreven door

Het ongeluk gebeurde iets voor halftwaalf op de snelweg in de richting Tilburg. Er waren geen andere weggebruikers bij betrokken.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Er landde ook een traumahelikopter op de snelweg. De snelweg was na het ongeluk enige tijd helemaal dicht in de richting Tilburg. Even na één uur was de weg weer vrij.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.

