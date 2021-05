Auto belandt in het water, bestuurder nergens te bekennen

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision. vergroot

Een auto is donderdagochtend vroeg aan de Vlietdijk in Rosmalen in het water beland. Toen hulpverleners de auto rond halfzes vonden, zat er niemand meer in de wagen.

Sandra Kagie Geschreven door

Zowel de politie als de brandweer kwamen naar de Vlietdijk.

Waar de automobilist is, is een raadsel. De politie onderzoekt de zaak.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision. vergroot

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision. vergroot

