Auto belandt in het water, bestuurder was dronken en heeft geen rijbewijs

Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto belandt in water Rosmalen

Een auto is donderdagochtend vroeg aan Het Hooghemaal in Rosmalen in het water beland. Toen hulpverleners de auto rond halfzes vonden nabij de Vlietdijk, zat er niemand meer in de wagen. De politie heeft de bestuurder inmiddels opgespoord, liet een woordvoerder rond tien uur weten. Er bleek veel niet in orde te zijn.

Sandra Kagie Geschreven door

Zo was de automobilist volgens een politiewoordvoerder niet in het bezit van een rijbewijs, had hij gedronken en had hij de auto zonder toestemming van de eigenaar meegenomen. Ook wordt hem het verlaten van de plaats van een ongeluk verweten.

Het gaat niet om een minderjarige, zo geeft de politie aan. Zowel de politie als de brandweer kwamen naar de Vlietdijk. Waar de automobilist was, was in eerste instantie een raadsel.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision. vergroot

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.