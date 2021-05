Vlaggen halfstok na brand in Werkendam: 'We denken aan jullie'

Bert Versluis. Andere vlag halfstok in Werkendam. Vlag in Friesland halfstak. Vlaggen hangen halfstok in Werkendam. Volgende Vorige vergroot 1/4 Bert Versluis.

Werkendam rouwt en dat wil het dorp laten zien. Na de fatale bedrijfsbrand waarbij drie mensen om het leven kwamen hangen de vlaggen in Werkendam donderdag op halfstok. Het initiatief is een idee van Bert Versluis uit Werkendam.

Ron Vorstermans

In de straat bij Bert hangen meerdere vlaggen halfstok, maar ook in andere wijken. Zelfs in Friesland heeft een oud-inwoner van Werkendam de vlag half uitgehangen. De Werkendammer leeft mee, zichtbaar.

'Belangrijk signaal'

De brand is dan ook hard binnengekomen bij de inwoners. Bert Versluis wilde dat laten zien. “We willen ons medeleven betuigen aan de nabestaanden in Litouwen. We willen ze meegeven: we denken aan jullie. Andere manieren om ze te bereiken hebben we niet."

Versluis weet hoe belangrijk zo'n signaal kan zijn, zeker in de eigen gemeenschap. Hij verloor zijn vrouw in 2017. "Ik heb toen enorm veel kaartjes en belletjes gekregen van mensen in het dorp. Ook al ken je ze niet, je hebt dan toch het idee dat mensen meeleven. Dat is veel waard."

Het regent positieve reacties op sociale media, waar Bert de actie opzette. Hij hoopt nu dat de nabestaanden in Litouwen met de actie worden bereikt. "Litouwen is natuurlijk erg ver weg, maar via-via hoop ik toch dat de nabestaanden het meekrijgen."

Brand in Werkendam

De brand in het appartement boven boven timmer- en interieurbedrijf Hoogendoorn aan de Beatrixhaven in Werkendam brak zondagochtend rond acht uur uit. Het vuur sloeg over naar het timmer- en interieurbedrijf in de scheepsbouwbranche. De drie Litouwse medewerkers van een bedrijf dat met Hoogendoorn samenwerkt, kwamen daarbij om het leven.

Heel veel mensen willen iets terugdoen voor de familie, zo blijkt uit verschillende crowdfundingacties. De tot nu toe grootste actie heeft al ruim dertigduizend euro opgehaald.

Lees alles over de brand in Werkendam op onze themapagina.

