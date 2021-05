Guus Meeuwis-concerten 'Groots met een Zachte G' dit jaar in Rotterdam

Het afsluitend vuurwerk (Foto: Fons Hendriks) vergroot

De concertreeks 'Groots met een Zachte G' verhuist voor één keer van het Philips Stadion in Eindhoven naar de Rotterdamse muziektempel Ahoy. "Voor de concerten in het PSV-stadion is juni vanwege corona nog te vroeg", laat de Tilburgse zanger weten. "De concerten worden nu eenmalig in november in Ahoy gehouden."

"Ik heb goed en slecht nieuws", zo begint Meeuwis zijn boodschap op Facebook. Het jaar 2020 zou voor Guus een jubileumjaar worden. De zanger zit 25 jaar in het vak en wilde de vijftiende keer 'Groots met een Zachte G' ook groots gaan beleven. Totdat corona roet in het eten gooide.

"Juni is te vroeg. Maar Ahoy is een prima oplossing. Ik heb zin een feestje, jullie hebben zin in een feestje, het jubileum moet gevierd worden, jullie als fans moeten er een keer uit en ik heb er zin in."

"Het wordt heel bijzondere uitvoering dit keer", besluit Guus. "Groots met een dak erop. Maar dat kan er wel vanaf."

Concerten 'Groots met een zachte G' in november:

Woensdag 24 november 2021 20.00 uur Groots met een zachte G

Donderdag 25 november 2021 20.00 uur Groots met een zachte G

Vrijdag 26 november 2021 20.00 uur Groots met een zachte G

Zaterdag 27 november 2021 20.00 uur Groots met een zachte G

Zondag 28 november 2021 12.30 uur Groots JUNIOR

Zondag 28 november 2021 19.00 uur Groots met een zachte G

Maandag 29 november 2021 20.00 uur Groots met een zachte G (besloten show Sligro)

Meer info op de site van Groots met een zachte G

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.