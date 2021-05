NAC-trainer Steijn heeft geen spijt van Ibiza-trip: 'Storm in glas water'

NAC-trainer Maurice Steijn geeft instructies. vergroot

NAC-coach Maurice Steijn heeft geen spijt van het tripje dat hij vorige week maakte naar Ibiza. Hij vindt wel dat hijzelf en de Bredase club het beter hadden kunnen communiceren. Steijn was zes dagen voor zaken op het Spaanse eiland en ging daarna in thuisquarantaine. Het veroorzaakte nogal wat commotie bij de achterban. "Daar ben ik van geschrokken, maar sommigen gebruiken het ook als een stok om mee te slaan", zo zegt hij.

Ronald Strater

Om de flauwe grap dat hij lekker bruin ziet, kan Maurice Steijn wel lachen. Maar een beetje als een boer met kiespijn, want zijn tripje naar Ibiza veroorzaakte nogal wat reuring onder de NAC-aanhang. Sterker nog: het viel slecht.

"Ik ben wel geschrokken van alle publiciteit", zegt de trainer. "Met name ook omdat wij het van te voren helemaal niet zo spannend vonden. Ton Lokhoff ging een paar dagen naar Duitsland en ik naar Spanje. Dat kon, want Edwin de Graaf zou in deze periode de trainingen toch al doen. Dat is eigenlijk het verhaal en we hadden dit maanden geleden al afgekaart. Maar achteraf hadden we misschien duidelijker kunnen melden dat de technisch directeur en de trainer even weg waren. Maar dat was geen bewuste keuze."

"Het is heel spannend gemaakt en ik heb geen spijt dat ik ben gegaan."

Feit is natuurlijk wel dat je naar Duitsland met de auto kunt, maar naar Ibiza moet vliegen. Dat is in een coronacrisis toch even iets anders. "Ook dit hebben we vooraf met de clubarts van de KNVB doorgenomen", vertelt Steijn.

"Ik heb daar gewoon de coronatesten gedaan die ik moest doen. Alles is met name heel erg spannend gemaakt en ik heb geen spijt dat ik ben gegaan. Ik moest echt daarheen en het was niet zomaar een vakantietripje. Spijt heb ik alleen van het feit dat we vooraf niet beter hebben gecommuniceerd."

"Ik denk dat sommigen dit gebruikt hebben als stok om mee te slaan."

Steijn claimt dat zijn zakelijke afspraken een verplichting voor hem waren, maar wil dat verder niet toelichten. "Dat is privé en gaat niemand verder wat aan", zo zegt hij. "Ik moest daar in ieder geval lijflijk aanwezig zijn en intimi weten waarom. Dat had al veel eerder gemoeten, maar dat kwam niet uit met ons programma of er waren geen vluchten meer."

"Ik denk dat sommigen dit gebruikt hebben als een stok om mee te slaan", vervolgt de trainer van NAC. "Het is niet zo dat ik zomaar midden in het seizoen ben weggelopen, want dit was in juni vorig jaar al bekendgemaakt. Ik ben toen eerder van Ibiza teruggekomen om halsoverkop bij NAC te beginnen. Dit is het verhaal en meer kan ik er niet van maken. Achteraf is het een storm in een glas water en moeten we het maar snel vergeten. Als mensen dit blijven gebruiken tegen mij of de club zou dat jammer zijn, want het brengt alleen maar onrust op weg naar de play-offs."

