Koen de Kort (38) is de opa in de Giro: 'Ik ga er extra van genieten'

Koen de Kort (38) is dit jaar de nestor van de Giro

Senior, nestor, opa. Koen de Kort uit Liempde is de oudste renner in de Ronde van Italië. De Giro begint zaterdag in Turijn. De Kort is de wegkapitein van Trek-Segafredo, de ploeg van tweevoudig Giro-winnaar Vincenzo Nibali. De altijd vrolijke Koen de Kort gaat in op zijn rol in het peloton.

Hoe voelt het om met 38 jaar en ruim acht maanden de nestor van het peloton te zijn?

“Het is apart want meestal zijn er een paar die ouder zijn. Op zich ben ik er wel trots op. Het geeft aan dat ik het al lang op het hoogste niveau volhoud.”

Weet je nog dat je de jongste was?

“Mijn eerste grote ronde was ook de Giro, dat was in 2006. Er is in die tijd veel veranderd. Het niveau is heel erg hoog omhooggegaan en het ligt nu veel dichter bij elkaar. Toen wist je voor de start al hoe de top 10 zou zijn, nu zijn er wel 20 renners die hoog kunnen eindigen Ook aan het parcours is veel veranderd. In mijn eerste Giro hadden we een paar etappes waar we zeven uur op de fiets zaten, dat is nu niet meer.”

Steile beklimmingen en gevaarlijke afdalingen. Denk je nooit: Waar begin ik nou weer aan?

“Nee ik heb er echt zin. Het is mijn 18e grote ronde al. Ik weet waar ik aan toe ben en wat ik kan verwachten. Een keer is het natuurlijk wel mooi geweest.”

Ben je bezig met het einde van je carrière?

“Op een gegeven moment begin je daaraan te denken, ik deed dat op mijn 35e. Voor mezelf heb ik al uitgemaakt dat het niet lang gaat duren. Ik heb er nog steeds heel veel plezier in, maar ik wil niet doorgaan totdat ik het plezier kwijt ben. Ik houd er stiekem wel rekening mee dat dit mijn laatste grote ronde wordt.”

Is dat anders rijden?

“Ik ga wel proberen om er extra van te genieten. De eerste keer bij een grote ronde kijk je echt je ogen uit. Dan kun je bijna niet geloven dat je daartussen rijdt. Op een gegeven moment ga je dat beetje vergeten als je vaker meedoet en wordt het een soort van normaal. Dit jaar heb ik me voorgenomen om overal extra van genieten. Ook van deze Giro.”

In je profcarrière heb je de Giro nog nooit gewonnen. Hoe mooi zou het zijn als het de komende drie weken gebeurt?

“Het zou erg mooi zijn, maar met die instelling ga ik niet van start. Ik ben er om mijn ploeg te helpen. Maar zeg nooit nooit.”

Tot slot. Word je al opa genoemd?

“Ja dat gebeurt best vaak, vooral mijn ploeggenoot Giulio Ciccone vindt dat leuk. Maar ik kan er goed om lachen.”

De oudste renners in de Giro van dit jaar, die allemaal 38 zijn:

Koen de Kort - 8 september 1982 Demenico Pozzovio - 30 november 1982 Iljo Keisse - 21 december 1982 Giovanni Visconti - 13 januari 1983 Maximilliano Richeze - 7 maart 1983

