1 jaar Forum voor Democratie in Brabant: partij loopt keurig in de pas

Het is een jaar geleden dat Forum voor Democratie ging meebesturen in Brabant. Er is geen spoor van klimaat- of corona-ontkenning. Forum Brabant loopt keurig in de pas. Na elke omstreden opmerking van Thierry Baudet was er druk op CDA en VVD om te breken met Forum. Het was een jaar van braaf besturen, maar vooral van pappen en nathouden.

Het college van Gedeputeerde Staten werkt harmonieus samen. Er wordt braaf bestuurd, het waterbeleid van de nu onafhankelijke gedeputeerde Peter Smit (voorheen Forum) leunt sterk op wat zijn GroenLinks-voorganger Rik Grashoff had bedacht.

Beleid van linkse coalitie wordt gewoon voortgezet

PvdA’er Stijn Smeulders prees het college vorige maand nog omdat het tot zijn vreugde het beleid uitvoert dat de vorige, linkse coalitie in gang had gezet. De PVV zegt dat al een jaar om de macht van aartsvijand Forum belachelijk te maken.

De enige echte rimpeling afgelopen jaar was de splitsing van Forum zelf nadat een aantal leden verder ging onder de vlag van Ja21 omdat zij niet langer geassocieerd wilden worden met Baudet. Politiek had dat in Brabant geen consequenties.

Forum was vooral voor het CDA een aantrekkelijke partner om beleid te kunnen maken, waarmee de opstandige boeren in toom gehouden konden worden. Toen dat gelukt was mocht Forum een referendum en kernenergie op de kaart te zetten. Dat is een tijdrovend proces. Dat wetende was het voor VVD en CDA vervolgens pappen en nathouden tot de volgende verkiezingen in 2023.

Brabant kan rustig slapen

Gesterkt door weer een verkiezingswinst wordt Thierry Baudet steeds overmoediger, met als jongste daad het misbruik van de poster van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De oproep aan CDA en VVD in Brabant om nu eindelijk te breken met Forum laaide in alle hevigheid, maar tevergeefs op.

De provinciale voorvrouwen Ankie de Hoon (CDA) en Suzanne Otters (VVD) blijven eensgezind verkondigen dat ze goed kunnen samenwerken met het Brabantse Forum. Dat is hun manier om te vertellen dat ze de Brabantse Forumbestuurders in hun zak hebben en dat Nederland en Brabant rustig kunnen gaan slapen.

De dames zullen zelf wel eens akelig dromen over de splijtzwam Baudet. Maar wat dan? Er is geen redelijk alternatief. Breken met Forum betekent de tweede crisis in korte tijd. Het betekent bovenal chaos. Na de eerste breuk bleek er inhoudelijk geen andere coalitie mogelijk, omdat iedereen zich in onneembare stellingen had ingegraven. Breken met je nieuwe liefde en op hangende pootjes terug naar je ex die niet wil inzien dat waar gescheiden wordt er twee schuld hebben, is geen optie.

Onbestuurbaarheid is een schrikbeeld

Chaos betekent dat Brabant onbestuurbaar wordt in een tijd waarin de provincie zich moet ontworstelen aan de coronacrisis en waarin het stikstofprobleem om aandacht schreeuwt. Onbestuurbaarheid is voor CDA en VVD een schrikbeeld. Vooralsnog lijkt dat groter dan af en toe een discussie over samenwerking met Forum doodzwijgen.

Er zijn mensen die zich afvragen hoe lang Otters en De Hoon die druk van buiten kunnen weerstaan. Ze zijn stoïcijns en taai en gokken erop dat elke storm overwaait. De bom barst pas als de druk vanuit de eigen Brabantse achterban te groot wordt.

App ons!

