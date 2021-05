Fatale vechtpartij tijdens afterparty in Eindhoven: negen jaar cel

De politie deed een sporen- en buurtonderzoek (foto: SQ Vision). vergroot

Een 27-jarige man uit Eindhoven moet negen jaar de cel in omdat hij een man gedood heeft tijdens een dronken ruzie in zijn woonplaats. Het 36-jarige slachtoffer uit Best overleed in het ziekenhuis aan hersenletsel.

Ron Vorstermans Geschreven door

De twee waren bekenden van elkaar. Na een stapavond halverwege februari vorig jaar liep het tijdens een afterparty uit de hand. Er vielen klappen en de Eindhovenaar trapte het slachtoffer uiteindelijk tegen het hoofd.

Het zwaargewonde slachtoffer werd ‘s ochtends rond kwart over zeven door een voorbijganger gevonden op de Generaal Reyndersweg. Hij lag op straat en was buiten bewustzijn. Later op de dag overleed hij aan hersenletsel in het ziekenhuis.

Fatale trap

De rechter rekent het de dader aan dat hij niet is weggelopen van het slachtoffer en dat hij nog de fatale trap tegen het hoofd heeft uitgedeeld. Ook heeft de man niet meegewerkt aan opname en onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

De man moet een schadevergoeding aan de nabestaanden betalen van bijna 29.000 euro.

