Piraña Ganzenbord en meer nieuwe bordspellen voor Eftelingfans

Fans van de Efteling én van puzzels en spellen kunnen binnenkort hun hart ophalen met speciale Efteling-uitvoeringen van bekende bordspellen. Ook komt er voor het eerst een Sprookjesbos-puzzel van Jan van Haasteren.

De puzzel van duizend stukjes is vanaf 5 juni te koop in de Efteling. Op de puzzel is het wereldberoemde Sprookjesbos van de Efteling te zien door de ogen van Jan van Haasteren, een van Nederlands bekendste striptekenaars.