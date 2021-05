Prikactie: publiek gunt de politie extra geld én een snelle coronaprik

Wachten op privacy instellingen... Tekenen voor meer loon en minder werkdruk voor de politie Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie voert in Tilburg een 'prikactie' voor een betere cao

De politie nam de prikactie voor een betere cao donderdag wel heel letterlijk. Op het Stadhuisplein in Tilburg hadden de bonden een grote tent opgetuigd als 'priklocatie' en zorgde een grote plastic spuit voor een 'financiële injectie' voor politiepersoneel. De actie trok de nodige belangstelling van voorbijgangers die steun kwamen betuigen, maar niet iedereen begreep dat de actie bedoeld was voor een betere cao.

Een oudere Tilburger die met zijn fiets aan de hand een kijkje komt nemen is verbaasd als hij de petitie leest. "Oh, ik dacht dat ze actie voeren om eerder een coronaprik te krijgen. Dat wil ik wel steunen, want het beleid is hier een janboel." Toch zet hij ook zijn handtekening op het pamflet als hij begrijpt dat de eisen te maken hebben met meer loon en minder werkdruk voor de politie. "Ja, dat vind ik terecht."

Ook Daan Verhees is in de veronderstelling dat het om meer dan arbeidsvoorwaarden gaat. Hij heeft zelf een baan in het hoger onderwijs en heeft 'niks te klagen'. "Ik vind het belangrijk dat de politie zijn werk goed kan doen en dat ze daar ook goed voor betaald worden. En dat betekent dus ook dat ze snel geprikt mogen worden, denk ik."

"Er is hen van alles beloofd maar daar is weinig van terecht gekomen."

"Ik maak me oprecht zorgen", zegt Jakob Borgesius. "Niet alleen over de politie, maar over iedereen die in de publieke sector werkt en te weinig betaald krijgt om bijvoorbeeld hun huisvesting goed te regelen."

Marjolein Salvetti trekt het breder. "Het is goed dat ze er wat bij krijgen, maar dat geldt eigenlijk ook voor de zorg en het onderwijs." Ook haar handtekening blijft achter op het pamflet. De pen waarmee die handtekening gezet is, een pen inde vorm van een injectiespuit, mag ze meenemen. "Dit wordt een collectors item", zegt Maarten Brink lachend.

Hij is voorzitter van de politiebond Zeeland-West-Brabant. "We zijn al in verschillende plaatsen geweest met deze actie en overal hebben we ook mensen uit de zorg, de brandweer en marechaussee uitgenodigd om mee te doen. Er is hen ook van alles beloofd maar daar is weinig van terecht gekomen."

"Mensen maken lange dagen en hebben nauwelijks gelegenheid om bij te komen.”

De politiebonden vinden het aanbod van een loonsverhoging van een procent te weinig. De politiebonden vinden een aanbod van een procent te weinig. “We willen er 2,5 procent bij”, zegt agent Luc Hoeben uit Roosendaal. “Maar het gaat ons ook om de werkdruk. Er is steeds meer inzet van de ME nodig en die komt boven op lopende diensten. Mensen maken lange dagen en hebben nauwelijks gelegenheid om bij te komen.”

“Als we ons personeel langdurig inzetbaar willen houden, moeten ze op tijd de kans krijgen om vrij te kunnen nemen”, benadrukt ook politiechef Gerda van Leeuwen van het korps Zeeland-West-Brabant. Voor de actievoerende agenten had ze in Tilburg nog een opsteker. “Gelukkig komen de vaccinaties nu op gang, maar petje af voor wat jullie de laatste tijd allemaal hebben gedaan.”

