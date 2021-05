Automobilist beroofd in Rijen, zoektocht met politiehonden naar de daders

De automobilist werd beroofd aan de rand van een bosgebied (foto: SQ Vision). vergroot

Een man is donderdagmiddag in Rijen beroofd in zijn auto. Dat gebeurde rond vijf uur op de Statenlaan aan de rand van een bosgebied. Inmiddels zit één jonge verdachte vast.

Volgens een politiewoordvoerder werd de automobilist door vier, vermoedelijk jonge mannen en vrouwen overvallen. De verdachte die vastzit, werd gepakt op het station in Breda. Volgens de politie is het slachtoffer beroofd van ‘kostbaarheden’, het is nog onduidelijk wat er precies is buitgemaakt.

In de buurt werd een zoektocht met onder meer politiehonden op touw gezet om de daders te vinden.

Met politiehonden werd naar de daders gezocht (foto: SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.