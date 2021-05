Jonge daders opgepakt na straatroof in Rijen

De politie heeft donderdagmiddag drie jonge verdachten opgepakt voor een straatroof in Rijen. Een automobilist werd aan de rand van een bosgebied beroofd door twee jongens en twee meisjes, de politie vermoedt dat ze minderjarig of net achttien zijn. Naar één dader wordt nog gezocht.

De verdachte jongeman die vastzit, werd gepakt op het station in Breda. Twee meisjes werden later opgepakt in Rijen. Volgens de politie is het slachtoffer beroofd van ‘kostbaarheden’, het is nog onduidelijk wat er precies is buitgemaakt.