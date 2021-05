Chauffeur helpt bij ongeluk, maar wordt bestolen door de slachtoffers

Je kan het bijna niet verzinnen, maar het overkwam deze goede Samaritaan woensdagochtend echt. Een vrachtwagenchauffeur van een bedrijf in Helvoirt verleende hulp bij een ongeluk en werd vervolgens als dank bestolen door de slachtoffers.

Om tien over acht 's ochtends stak de chauffeur de Duitse grens over bij Roermond. Hij kwam in actie toen de auto voor hem tegen de vangrail klapte.