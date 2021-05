Wandelaar vindt dode man in Wilhelminapark in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... De politie doet onderzoek, het Wilhelminapark is afgezet (foto: SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Wandelaar vindt dode in Wilhelminapark in Tilburg

Er is donderdagavond een dode man gevonden in het Wilhelminapark in Tilburg. De dode werd iets voor acht uur gevonden door een wandelaar.

De recherche en forensische specialisten van de politie deden onderzoek in het park. Het Wilhelminapark werd daarom afgezet, maar er blijkt geen sprake van een misdrijf. Dat liet de politie rond elf uur donderdagavond weten.

