Man met ijzeren pijp geslagen door agressieve wildplasser

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 70-jarige man is met een ijzeren staaf geslagen, nadat hij een man had aangesproken die stond te wildplassen. Dat gebeurde maandag 26 april aan de Kapteijnlaan in Veldhoven, de politie roept nu getuigen op zich te melden.

De dader reageerde erg agressief toen hij door de man werd aangesproken. Het liep zelfs zo uit de hand, dat de man het slachtoffer te lijf ging met een ijzeren staaf van twee meter.

De politie heeft in de getuigenoproep een signalement van de dader gedeeld. Het zou gaan om een negroïde man van ongeveer 35 jaar oud. Hij is 1.82 meter lang en droeg een groene winterjas en een zwarte hoodie, waarvan hij de capuchon droeg. De man reed op een blauw met oranje gekleurde fiets.

