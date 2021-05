Man overvallen tijdens Marktplaats-afspraak in Eindhoven

Het slachtoffer werd bedreigd met een mes en een vuurwapen (archieffoto). vergroot

Een man is in de Kanstraat in Eindhoven overvallen en beroofd van zijn geld. Het slachtoffer had met de daders afgesproken via Marktplaats, maar werd bedreigd met een mes en een vuurwapen.

De daders gingen er met geld van het slachtoffer vandoor in een witte Citroën C1. De politie heeft een signalement van de twee mannen verspreid: het zou gaan om getinte daders en ze droegen donkere kleding. Mensen met tips worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

