Topscorertrofee vernoemd naar Willy van der Kuijlen: 'Blijvend eerbetoon'

De Eredivisie CV gaat vanaf dit voetbalseizoen de Willy van der Kuijlen-trofee uitreiken aan de topscorer van de Eredivisie. Dit gebeurt als blijvend eerbetoon aan de topscorer allertijden en het ultieme clubicoon van PSV. Van der Kuijlen overleed kort geleden op 74-jarige leeftijd.

Van der Kuijlen was tijdens zijn actieve voetbalcarrière goed voor 308 doelpunten in het shirt van PSV, een ongekend aantal. Volgens de Eindhovense voetbalclub zal geen enkele voetballer ooit de prestaties van de Helmonder evenaren.

'Uniek en onnavolgbaar'

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie, noemt Van der Kuijlen 'naast een geweldige voetballer ook altijd een echte heer'. "Een parel aan de kroon die Eredivisie heet. Brabants bescheiden. Onterecht op basis van zijn ongelooflijke kwaliteiten. Dit is postuum een passend eerbetoon. Zijn naam blijft voor eeuwig verbonden aan de topscorer van de Eredivisie. Al was het maar dat het heel lang gaat duren voordat iemand zijn record uit de boeken gaat schieten. Als dat al ooit gaat gebeuren”.

Toon Gerbrands ervaart het namens PSV als een eer en een erkenning voor Willy van der Kuijlen. Hij noemt het initiatief van de Eredivisie CV 'een eer en een erkenning'. "Topsport gaat over presteren en de cijfers van Willy van der Kuijlen zijn uniek en onnavolgbaar. De voetbalsport is sterk in het eren van zijn helden. Dit is er weer een mooi voorbeeld van. Klasse!”

Een kroon op het werk

Dochter Wendy van der Kuijlen laat namens de familie weten eveneens enorm vereerd te zijn: “We zijn compleet overweldigd door alle mooie woorden en initiatieven die de afgelopen weken tot ons zijn gekomen. Ons pap leefde voor het voetbal, dat heeft 311 goals gebracht. Zijn favoriete quote was niet voor niets dat de mooiste kleur die van gras is. Deze trofee is een kroon op zijn werk. Daar zijn we als familie enorm trots op.”

De Willy van der Kuijlen-trofee is een replica van het officiële Skiete Willy-standbeeld in Eindhoven. Dit standbeeld is in 2004 door PSV onthuld en staat aan de oostzijde van het Philips Stadion.

