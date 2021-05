Flinke sneeuwbui midden in de lente: 'Ik dacht: dit kan niet!'

Sprookjesachtig wakker worden in Eerde (foto: Hella van der Zanden). Sneeuw op de A50 Volgende Vorige vergroot 1/2 Sprookjesachtig wakker worden in Eerde (foto: Hella van der Zanden).

Verschillende mensen stonden er even gek van te kijken, vrijdagochtend. Een deel van de provincie kreeg te maken met een fikse sneeuwbui. Uiteraard kan zoiets weleens gebeuren in mei, maar verwacht werd deze sneeuwbui niet.

Willy reed rond halfzeven op de snelweg bij Boxtel toen de sneeuw naar beneden kwam dwarrelen. "Ik dacht: dat kan niet!", vertelt hij. "Ik had net mijn winterbanden gewisseld! Het is wel apart, in deze tijd van het jaar."

'Het is lente, toch?'

Datzelfde dacht Henriëtte toen ze de sneeuw in Oss zag. "Het is lente, toch?'

Udenaar Jurgen grapt: "Op 7 mei 2021 natte sneeuw, mag dat gat in die ozonlaag weer terug?" Hij krijgt bijval van Etiënne, die de natte sneeuw in Veghel filmde: "Moet kunnen in mei!"

En hij was bepaald niet de enige die besloot de sneeuw vast te leggen. Ook Jos deed dit, in Baarle-Nassau.

'Dit is wel heel laat in het jaar!'

Weerman Leon Saris van Weerplaza noemt het 'absoluut maf' dat er zo laat in het voorjaar nog sneeuw valt in Brabant. "Dit heeft te maken met het feit dat het afgelopen nacht heel koud was. Het koelde af richting het vriespunt. Het was 1 graad op twee meter hoogte en aan de grond onder nul. Met die behoorlijk koude lucht en heel actieve buien die deze kou mee naar beneden nemen, kan dit voorkomen. Maar het is wel heel laat in het jaar!"

