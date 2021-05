Illegale handel in waterpijptabak ontdekt, 4 mannen opgepakt

De politie heeft vier mannen opgepakt voor de illegale handel in de productie van waterpijptabak. De verdachten komen uit Eindhoven, Helmond en Someren. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) deed doorzoekingen in verschillende panden. Daar stuitten ze op honderden kilo's tabak.

De FIOD doorzocht donderdag twee huizen in Eindhoven en Someren en meerdere opslaglocaties in Best, Eindhoven en Helmond. Het onderzoek naar de illegale tabakshandel kwam van de grond na meerdere meldingen bij de FIOD.