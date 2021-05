PSV-trainer Schmidt gaat van het positieve uit: ‘We zijn vol vertrouwen'

Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV staat voor een alles beslissende week. Tijdens de laatste drie wedstrijden van het seizoen is de Eindhovense club nog in een felle strijd verwikkeld om plek twee in de Eredivisie, een plek die recht geeft op voorronde Champions League-voetbal. “Als je de halve finales in de Champions League van de week ziet, motiveert dat alleen maar.”

Roger Schmidt heeft de teleurstelling van afgelopen zondag, toen PSV teleurstellend gelijkspeelde tegen SC Heerenveen (2-2), van zich afgezet. De focus moet liggen op de resterende drie wedstrijden. “We hebben een goede week gehad en zijn vol vertrouwen. Onze taak is duidelijk: we moeten onze eigen wedstrijden winnen en dan worden we tweede”, was Schmidt duidelijk.

De trainer van PSV blikte nog kort terug op dat gelijke spel met Heerenveen. “Hoe mijn nabespreking was? Normaal hebben spelers ook inbreng, maar ditmaal was het wel een monoloog van mijn kant. En dat is logisch, als je ziet hoe we de eerste helft speelden. Je ziet vaker dat het aan het einde van het seizoen moeilijker wordt, maar dit was een slecht moment om zo voor de dag te komen. Ik weet niet waar het aan lag, maar dat is hoe voetbal soms gaat.”

Het is al vaker een probleem geweest dit seizoen bij PSV: de ploeg gebruikt te weinig kansen. “Tijdens de training zie je het heel vaak wel goed gaan”, zegt Schmidt. Het is een beetje onderdeel van het verhaal van het seizoen. We zijn niet efficiënt genoeg. Misschien hebben we de ervaring van dit jaar wel nodig om voor komend seizoen de volgende stap te kunnen zetten, en dat het dan wel op z’n plek valt.”

Plek twee is waar het om draait bij PSV. Lukt het de Eindhovenaren om achter Ajax als tweede te eindigen, dan is het seizoen nog enigszins geslaagd. Maar zou PSV halsoverkop nog derde worden, is het seizoen een teleurstelling. Maar daar wil Schmidt niet aan denken. “Ik denk niet van: wat als we derde worden? Dat heeft geen zin."

Schmidt gebruikte deze week het Champions League-voetbal wel als extra motivatie voor zijn ploeg. “Als je de halve finales in de Champions League van de week ziet, motiveert dat alleen maar. Wij willen volgend seizoen ook Champions League spelen, maar daarvoor moeten we winnen. We hebben op dit moment de beste positie van de teams die strijden om de tweede plek. We focussen ons op de eerstvolgende wedstrijd en dat is Willem II.”

De Tilburgers zijn zelf nog verwikkeld in een spannende degradatiestrijd. “En dat maakt dat soort ploegen altijd wat gevaarlijker”, zegt Schmidt. “In mijn ogen speelt Willem II goed voetbal. Ze leveren veel strijd en doen er alles aan om in de Eredivisie te blijven. Deze wedstrijden zijn nooit makkelijk.”

Schmidt mist tegen Willem II opnieuw Mohamed Ihattaren. De 19-jarige middenvelder moest vorige week verstek laten gaan door een knieblessure, maar is afgelopen week volgens Schmidt ziek geweest. “Het is jammer. We proberen Ihattaren fit te krijgen voor de laatste twee wedstrijden, hopelijk kan hij dan minuten maken.”

Naast Ihattaren mist PSV Maxime Delanghe, die geblesseerd is geraakt op de training en geopereerd moeten worden. Ook Timo Baumgartl is er niet bij, net als de langdurig geblesseerden Maxi Romero, Ryan Thomas, Mauro Junior, Erick Gutiérrez en Richard Ledezma.

