Twee mannen overvallen en bedreigd bij Markplaats-afspraken in Eindhoven

Twee mannen zijn donderdagavond overvallen en met een pistool bedreigd in Eindhoven. De mannen hadden een afspraak gemaakt om een laptop te kopen via Marktplaats. In beide gevallen eindigde de afspraak in een overval.

De politie kreeg om kwart over negen 's avonds de eerste melding binnen van een straatroof. Een van de slachtoffers had via Markplaats een afspraak gemaakt om een laptop te kopen. Eenmaal op de afgesproken plek, bleek het de verkoper alleen te gaan om het geld. De laptop kreeg hij niet. De zogenaamde verkoper dwong de man onder dreiging van een pistool al zijn geld af te staan. Het slachtoffer wist het wapen weg te duwen en sloeg op de vlucht. De dader liep het geld mis, want dat hield het slachtoffer bij zich.

Tweede keer

Nog geen 45 minuten later kwam een tweede melding binnen bij de politie. De nepverkopers probeerden slechts tientallen minuten later hetzelfde trucje nog eens en dit keer met succes. Een 24-jarige man uit Den Haag dacht ook een laptop te gaan kopen, maar werd eenmaal op de afgesproken plek bedreigd met een mes en pistool. Hij heeft zijn geld afgestaan.

Zelfde daders

De politie vermoed dat het in beide gevallen gaat om dezelfde daders. Het gaat om twee licht getinte jongens tussen de 16 en 25 jaar oud.

