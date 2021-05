Cruciale vragen aan clubwatchers van Willem II en RKC over degradatiestrijd

Wachten op privacy instellingen... Willem II en RKC strijden om in de Eredivisie te blijven Volgende Vorige vergroot 1/2 Leeroy Owusu gaat met Willem II ook tegen PSV voor winst: 'Met veel inzet'

Er breekt een cruciale week aan voor Willem II en RKC. Met nog drie duels te gaan, moeten zij zich te zien handhaven in de Eredivisie. Onze clubwatchers gaan er dieper op in.

Fabian Eijkhout & Yannick Weezenbeek Geschreven door

Los van punten pakken. Wat had de club die je volgt moeten doen om zich al eerder veilig te stellen?

Fabian Eijkhout, onze Willem II-volger: "Lange tijd is er gedacht dat het wel goed zou komen, ook omdat Willem II 'te goed was om te degraderen'. Heel vaak werd er door clubwatchers van tegenstanders van Willem II gevraagd hoe dit toch kon. "Willem II heeft eigenlijk dezelfde ploeg als vorig jaar, toen het zo goed ging. Hoe kan dit?" Dat is het probleem geweest. Te lang is er gedacht dat het voetballend goed zou komen, de omschakeling naar degradatievoetbal spelen was moeilijk en heeft te lang geduurd.

Daarnaast zijn er veel te veel persoonlijke fouten gemaakt, door heel veel verschillende spelers. Het is de vraag of dat dan komt omdat het 'tussen de oren' niet lekker zit of dat het kwaliteit is, maar er zijn simpelweg teveel fouten gemaakt die te voorkomen waren."

Yannick Wezenbeek, onze RKC-volger: "Het is algemeen bekend dat RKC verzorgd voetbal wil spelen. Daarmee krijgt het veel complimenten maar weet het niet altijd de broodnodige punten te bemachtigen. Zodra het aankomt op vechtvoetbal tegen bijvoorbeeld de directe concurrenten geeft RKC niet thuis. Wat meer vechtvoetballers in het elftal hadden daarom niet misstaan.

Hoe beleven de supporters deze degradatiestrijd?

Fabian Eijkhout: "Nagelbijtend, billen knijpend en met het nodige angstzweet. Die supporters hebben de laatste jaren een enorme rol gespeeld in het succes van Willem II. Nu moeten ze hun club voor de tv volgen, terwijl ze zo graag die twaalfde man willen zijn in het stadion. Tegen RKC was het duidelijk te merken wat de invloed van de Willem II-supporters is. Het is nu een kwestie van hopen voor ze."

Yannick Wezenbeek: "De supporters riepen voor het drietal uitwedstrijden tegen FC Emmen, Willem II en VVV dat er drie punten gepakt moest worden uit die wedstrijd. Nu de teller nog op nul staat met alleen de wedstrijd tegen VVV nog op het programma slaat de twijfel toe. Er is steeds meer vrees dat een 16e plek een reëel scenario is. Toch gaat er nog niemand vanuit omdat ook FC Twente nog op bezoek komt. Een tegenstander die het traditioneel lastig heeft in het Mandemakers Stadion. "

Wat zou jij dit weekend doen als je trainer was van jouw ploeg?

Fabian Eijkhout: "Van de laatste vijf thuiswedstrijden in de Eredivisie tegen PSV verloor Willem II er slechts eentje. Vooraf zeggen dat er niets te halen valt tegen PSV is niet nodig. Een punt - of zelfs drie punten - zou op dit moment gewoon bonus zijn. Daar kun je vol voor gaan in de eerste helft, maar ook niet met alle risico's van dien. Pol Llonch staat op scherp, met een gele kaart ontbreekt hij tegen ADO Den Haag. Een wedstrijd die belangrijker is dan het duel met PSV. Belangrijk is in ieder geval dat Willem II de wedstrijd niet laat lopen, want het doelsaldo is ook van groot belang in de strijd om plek zestien."

Yannick Wezenbeek: "Het is zaak om VVV vanaf minuut één onder druk te houden. VVV zit al weken in een neerwaartse spiraal, een vroeg doelpunt zou kunnen leiden tot een definitieve breuk in het vertrouwen van de VVV-spelers en een makkelijke avond voor RKC."

Met nog drie duels te gaan is de Eredivisie volgende week zondag afgelopen. Waarom gaat jouw club het redden?

Fabian Eijkhout: "De hoop zal wat dat betreft vooral gevestigd zijn op de wedstrijd die volgt na PSV, komende donderdag. Op bezoek bij ADO Den Haag moet er gewonnen worden. Bij winst is het in ieder geval zeker dat Willem II niet rechtstreeks degradeert. Vervolgens moet het zorgen dat het FC Emmen achter zich houdt of RKC inhaalt, met nog een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard is er wat dat betreft nog wel wat mogelijk. Het belangrijkste is dat trainer Zeljko Petrovic duidelijkheid heeft gecreëerd, de spelers weten wat er moet gebeuren en hoe ze dat kunnen bereiken. Die duidelijkheid is de houvast richting handhaving."

Yannick Wezenbeek: "RKC heeft de beste uitgangspositie van alle ploegen die nog tegen degradatie vechten. Ook het doelsaldo is in het voordeel van de Waalwijkers en het programma is niet ongunstig."

Het programma van de degradatiekandidaten:

RKC: VVV (uit), FC Twente (thuis), Feyenoord (uit)

Willem II: PSV (thuis), ADO (uit), Fortuna Sittard (thuis)

FC Emmen: FC Groningen (thuis), SC Heerenveen (thuis), VVV (uit)

VVV-Venlo: RKC (thuis), Ajax (uit), FC Emmen (thuis)

ADO Den Haag: PEC Zwolle (uit), Willem II (thuis), FC Twente (uit)

