Nieuwe wijkagente in Beek en Donk laat menig mannenhart sneller kloppen

Het aantreden van de nieuwe wijkagente Lieke van Leeuwe in Beek en Donk lijkt maar weinigen in het dorp te zijn ontgaan. Ze laat menig mannenhart sneller kloppen, blijkt uit de vele reacties onder een interview met de 32-jarige politievrouw.

'Binnenkort maar eens een winkel overvallen daar' en 'Dat wordt veel politie bellen'. Het is een kleine greep uit de vele tientallen Facebookreacties onder het interview dat de site MooiLaarbeek met haar hield, laat weinig ruimte voor onduidelijkheid over. Veel mannelijke dorpsbewoners zijn gecharmeerd van Van Leeuwes verschijning.

Samen met Marianne van Kempen is Van Leeuwe sinds 1 maart de nieuwe wijkagente in Beek en Donk. De 32-jarige werkt al 12,5 jaar bij de politie, waaronder als hoofdagent, lid van het horecateam, rechercheur en lid van de mobiele eenheid.

Meer diepgang in werk

Maar nu kiest ze dus voor het wijkagentschap in het Oost-Brabantse Beek en Donk, zegt ze tegen plaatselijke nieuwssite. “Ik wilde meer diepgang in mijn werk en bij de jeugd ligt echt mijn hart. Als wijkagent biedt het werk meer diepgang en heb je meer contact met de burgers en het netwerk er omheen”, zegt ze tegen Mooi Laarbeek. Iets waar menig inwoner ook naar uit lijkt te kijken.