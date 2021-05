Babbeltrucdief vraagt man (73) om glaasje water en steelt zijn portemonnee

Een 73-jarige man uit Bergen op Zoom is donderdagmiddag opgelicht door een babbeltrucdief. Die belde aan en vroeg om een glas water. Terwijl het slachtoffer nietsvermoedend naar de keuken liep, ging de dief er met zijn portemonnee vandoor.

De politie kreeg meer meldingen binnen over een man, die met een smoesje aan zou bellen bij huizen aan het Juvenaatplein en het Emmaplein. Later op de middag hebben zij een man aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.