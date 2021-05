Boetes bij Brabantse aspergekweker om illegale Oekraïners

Foto: Toon Boons vergroot

De inspectie SZW heeft boetes uitgedeeld bij een Brabantse aspergekweker, omdat het bedrijf vier Oekraïners illegaal in dienst had als aspergestekers. De vergunningen voor deze arbeiders waren niet op orde. Van een vijfde arbeidskracht was het niet mogelijk om zijn identiteit te achterhalen.

Paul Ruiter Geschreven door

Waar het bedrijf zich precies bevindt, wil de inspectie niet zeggen. "Dan zou de locatie herleidbaar kunnen worden", laat een woordvoerder weten. De Oekraïense arbeidskrachten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

De inspectie onderzoekt nog of er ook sprake is geweest van onderbetaling en gesjoemel met de Arbeidstijdenwet door het bedrijf. Behalve het probleem met de werkvergunningen waren meerdere werktuigen van de kweker niet gekeurd, waaronder heftrucks. Daar kreeg het bedrijf een waarschuwing voor.

Vanwege het aspergeseizoen worden kwekers de komende tijd vaker gecontroleerd, laat de inspectie weten.

