Sterk vermagerde Holle Bolle Gijs gaat wéér rond op internet

“Heel leuk en heel creatief”, is de reactie van de Efteling op een ‘oude foto’ van Holle Bolle Gijs die na een bewerking opnieuw de ronde doet op internet. Op de foto staat Holle Bolle Gijs in volle glorie én een Gijs die zeker twintig kilo is afgevallen. Broodmager, omdat hij geen papier meer te eten krijgt.

“De foto van de afgevallen Gijs is gemaakt door het satirisch online magazine De Speld”, vertelt Jarno Nouwens van de Efteling. “En is gebruikt bij een artikel dat op 1 april 2020 is geplaatst.”

En nu duikt de plaat weer op. Grappenmakers hebben de foto van De Speld bewerkt tot een foto van Holle Bolle Gijs van voor én van na de coronacrisis. Maar er is nog meer satire en humor rond het Efteling icoon Holle Bolle Gijs.

Humor: Holle Bolle Gijs krijgt extra te eten (still uit Efteling video) vergroot

“In 1959 werd de eerste Holle Bolle Gijs in het park geplaatst”, vertelt Nouwens “En die staat er nog steeds, op het Anton Pieck Plein tussen de draaimolens.”

Hoe het met Gijs gaat? “Goed, maar hij mist alle bezoekers wel enorm”, is het zeer serieuze antwoord uit Kaatsheuvel. “Zoals jullie weten, kan onze Holle Bolle Gijs goed eten! De Gijs op deze foto at ongeveer vijftig kilo afval per dag.” Net als De Speld gaat de Efteling op de humoristische knipoogtoer als gevraagd word hoe Gijs in conditie wordt gehouden, want rust roest.

In deze video zie je onder andere hoe Holle Bolle Gijs op zijn streefgewicht blijft.

Een afvalscheider aan de achterkant van Holle Bolle Gijs

Door de jaren heen heeft Holle Bolle Gijs er heel wat neefjes en nichtjes bij gekregen in de Efteling. “In totaal zijn er nu elf Holle Bolle Gijzen te vinden”, aldus Jarno. Holle Bolle Gijzen die in de toekomst verschillende soorten afval zelf moeten gaan herkennen en zelf moeten gaan scheiden.

“Ons streven is om honderd procent van de petflesjes en blikjes schoon in te zamelen voor recycling”, aldus Linda Hoffmans, manager horeca. “Een van de initiatieven is het integreren van een afvalscheider aan de achterkant van Holle Bolle Gijs.” Omdat zo’n machine nog niet bestaat, heeft de Efteling een wedstrijd uitgeschreven. Tot 21 mei kunnen ‘Willie Wortels’ hun ideeën voor een moderne Holle Bolle Gijs insturen.

