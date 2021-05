Ruud van Nistelrooy: 'Noem een tribune naar Willy van der Kuijlen'

Het naar Willy van der Kuijlen vernoemen van de topscorerstrofee van de Eredivisie, gaat Ruud van Nistelrooy niet ver genoeg. Als het aan hem ligt, krijgt de overleden PSV-icoon en topscorer allertijden 'Skiete Willy' een eigen tribune in het Philips Stadion. Het zou volgens hem 'de volgende stap' moeten zijn.

Van der Kuijlen was tijdens zijn actieve voetbalcarrière goed voor 308 doelpunten in het shirt van PSV. Volgens de Eindhovense voetbalclub zal geen enkele voetballer ooit de prestaties van de Helmonder evenaren.

'Passend eerbetoon' Jan de Jong, directeur van de Eredivisie, maakte bekend dat Van der Kuijlens naam 'voor eeuwig' aan de topscorer van de Eredivisie verbonden blijft. "Dit is postuum een passend eerbetoon."

Petitie gestart

Van Nistelrooy is overigens niet de enige en eerste die vindt dat een tribune in het Philips Stadion naar Van der Kuijlen vernoemd moet worden. Supporters zijn sinds 20 april een online petitie gestart. Die is zo'n driehonderd keer ondertekend.